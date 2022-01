Ingrid Alexandra di Norvegia compie 18 anni ed è identica a Kate Middleton

Advertising

prinxesschia : Nuova foto profilo perché questa settimana è il compleanno di due principesse, una è Ingrid Alexandra e l'altra son… - eleonora_ingrid : RT @saracaffenero: Alexandra Henrion Caude (genetista molecolare esperta di mRNA) 'Nella storia della medicina moderna, non abbiamo mai vis… -

Ultime Notizie dalla rete : Ingrid Alexandra

OGGI

di Norvegia diventa maggiorenne: il 21 gennaio festeggia 18 anni. La principessa, primogenita dell'erede al trono Haakon e di Mette - Marit, e nipote dell'84enne re Harald, è ...... quando divenne chiaro che la reginanon avrebbe più potuto avere figli maschi) che ... e il principe Joachim, unitosi in prime nozze conManley e poi risposatosi con la francese Marie ...Leah Behn, the daughter of Princess Märtha Louise of Norway and her late ex-husband, Ari Behn, has racked up 120,000 followers ...The Duchess of Cambridge turned 40 earlier this month, while Crown Princess Mary of Denmark and Queen Letizia of Spain will both celebrate their 50th birthdays later in the year. In Norway, their ...