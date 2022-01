Gravina: «Contento per la Salernitana, dimostrato che non si può prescindere dalle regole» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il presidente della FIGC Gravina ha parlato della risoluzione del caso Salernitana Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in una intervista a La Nuova Sardegna ha parlato della risoluzione positiva del caso Salernitana. LE PAROLE – «Sono felice per Salerno e per la Salernitana. L’arrivo di un nuovo proprietario ha salvato il club dall’esclusione. Abbiamo dimostrato che non si può prescindere dal rispetto delle regole che tutelano il sistema. Sui valori e sui principi cardine del nostro movimento non ammetterò mai deroghe». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il presidente della FIGCha parlato della risoluzione del casoGabriele, presidente della FIGC, in una intervista a La Nuova Sardegna ha parlato della risoluzione positiva del caso. LE PAROLE – «Sono felice per Salerno e per la. L’arrivo di un nuovo proprietario ha salvato il club dall’esclusione. Abbiamoche non si puòdal rispetto delleche tutelano il sistema. Sui valori e sui principi cardine del nostro movimento non ammetterò mai deroghe». L'articolo proviene da Calcio News 24.

