Gfvip, Selvaggia Roma disintegra Sophie Codegoni: “Ti accozzi agli uomini come un polipo” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Selvaggia Roma disintegra Sophie Codegoni, concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo Una delle ex concorrenti dell’edizione passata del Grande Fratello Vip che ha dimostrato di avere una personalità forte ma soprattutto schietta conosciuta dal pubblico per essere stata la ex di Francesco Chiofalo, ex fidanzato storico, dove in precedenza, nel 2017, hanno partecipato al programma ideato da Maria De Filippi, Tempation Island è lei, Selvaggia Roma. Ella, classe, 1990, è una blogger e un influencer di successo e quello che il pubblico può notare è la forte passione per i tatuaggi. curiosità (foto web)Tutti ricordano il suo esordio nel famoso programma Tempation Island nel 2017, dove ha messo a dura prova l’amore che ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 19 gennaio 2022), concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo Una delle ex concorrenti dell’edizione passata del Grande Fratello Vip che ha dimostrato di avere una personalità forte ma soprattutto schietta conosciuta dal pubblico per essere stata la ex di Francesco Chiofalo, ex fidanzato storico, dove in precedenza, nel 2017, hanno partecipato al programma ideato da Maria De Filippi, Tempation Island è lei,. Ella, classe, 1990, è una blogger e un influencer di successo e quello che il pubblico può notare è la forte passione per i tatuaggi. curiosità (foto web)Tutti ricordano il suo esordio nel famoso programma Tempation Island nel 2017, dove ha messo a dura prova l’amore che ...

Advertising

Michela71765064 : RT @Manuel02551: Buongiorno e grazie Selvaggia per asfaltare Sophinta e madre? ???? #gfvip #jessvip #jeru - Vero76008849 : RT @Manuel02551: Buongiorno e grazie Selvaggia per asfaltare Sophinta e madre? ???? #gfvip #jessvip #jeru - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: @roma_selvaggia Belle parole. #gfvip Peccato tu non sia entrata dal primo giorno, volevo vederti sbroccare contro tut… - Emanuel72607325 : @roma_selvaggia Belle parole. #gfvip Peccato tu non sia entrata dal primo giorno, volevo vederti sbroccare contro… - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: Selvaggia Roma che attacca Sophie e madre, è un ampio esercito di fan Italiani, che non le sopportano. Me compreso. #g… -