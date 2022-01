Genoa | tutto fatto per Piccoli e Amiri

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilchiude per un doppio colpo in entrata: arrivano nelle prossime oreai rossoblù Ildopo aver annunciato il nuovo allenatore, Blessin dall’Ostende, ha chiuso per un altro paio di colpi in entrata. Definiti gli acquisti di: sull’attaccante dell’Atalanta c’era anche la Sampdoria ma i rossoblù hanno anticipato. I due arriveranno nel fine settimana a Genova. A riportarlo è Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SBuffalov : il Genoa si salva nonostante tutto. - Alethomas71 : @SkyTG24 A questo punto gioco tutto sul Genoa in serie b - LucaBendoni : Filosofia, idee: da #Rangnick a #Flick, dal #Lipsia all'#Oostende. Il 3-5-2, il 5-3-2, la linea verde e il pressing… - CarlDean_Wilson : RT @Sanfra1407: Ieri leggevo di milanisti contenti che l'Inter fosse andata ai supplementari. Sono riusciti ad andare ai supplementari cont… - Fili190381 : RT @Sanfra1407: Ieri leggevo di milanisti contenti che l'Inter fosse andata ai supplementari. Sono riusciti ad andare ai supplementari cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa tutto

Le parole del neo allenatore del: "È successocosì in fretta. In 24 ore questo caso è stato risolto, per me ...Pochi minuti fa ilha ufficializzato Alexander Blessin come nuovo allenatore. Un annuncio - lampo che ha spiazzato anche lo stesso Blessin: 'E' successotalmente in fretta che non ho ...È Alexander Blessin il sostituto di Shevchenko sulla panchina del Genoa, per lui biennale con scadenza giugno 2024ContentsÈ Alexander Blessin il sostituto di Shevchenko sulla panchina del Genoa, per l ...Il Grifone ha pagato la clausola rescissoria per l'allenatore tedesco, che saluta il club belga per approdare in Serie A ...