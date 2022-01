Empoli, Pinamonti: «All’Inter un altro ambiente. Voglio tornare su palcoscenici importanti» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’ex calciatore dell’Inter, Andrea Pinamonti, ha parlato della sua nuova esperienza a Empoli e del suo passato: le dichiarazioni Intervistato da Fanpage, l’ex attaccante dell’Inter, ora in prestito all’Empoli, Andrea Pinamonti, ha parlato del suo passato in nerazzurro e della sua nuova esperienza: INTER E SCUDETTO – «Lì entri in un’altra ottica. Capitava una partita che vincevamo 1-0 All’Intervallo ma il mister e i compagni non erano comunque contenti, perché bisognava fare di più. Era uno spogliatoio dove si cercava sempre di migliorare, questo soprattutto grazie a mister Conte, e non ci si accontentava mai. Nonostante non sia stato tra i protagonisti in campo, ho imparato davvero tanto e ho coronato un sogno che avevo fin da piccolo: vincere lo Scudetto con l’Inter». IDOLO – «Il mio idolo è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’ex calciatore dell’Inter, Andrea, ha parlato della sua nuova esperienza ae del suo passato: le dichiarazioni Intervistato da Fanpage, l’ex attaccante dell’Inter, ora in prestito all’, Andrea, ha parlato del suo passato in nerazzurro e della sua nuova esperienza: INTER E SCUDETTO – «Lì entri in un’altra ottica. Capitava una partita che vincevamo 1-0vallo ma il mister e i compagni non erano comunque contenti, perché bisognava fare di più. Era uno spogliatoio dove si cercava sempre di migliorare, questo soprattutto grazie a mister Conte, e non ci si accontentava mai. Nonostante non sia stato tra i protagonisti in campo, ho imparato davvero tanto e ho coronato un sogno che avevo fin da piccolo: vincere lo Scudetto con l’Inter». IDOLO – «Il mio idolo è ...

Advertising

CalcioNews24 : #Empoli, Pinamonti si racconta così ??? - infoitsport : Inter-Empoli, dalla panchina l’ex Pinamonti. Cutrone dal primo minuto - internewsit : Inter-Empoli, dalla panchina l'ex Pinamonti. Cutrone dal primo minuto - - lamortevito : Ho intervistato Andrea Pinamonti. Un grazie all' @EmpoliCalcio per la serietà con cui cura le relazioni con i medi… - sportli26181512 : Inter, Pinamonti torna a San Siro: è una carta per Scamacca, ma Juve e Sassuolo...: Andrea Pinamonti torna a San Si… -