"Cuori in emergenza": dai Paesi più poveri all'Italia con la speranza di una cura (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali e di ... Per maggiori informazioni: bambinicardiopatici.it 15/01/2022 LEAVE A REPLY Annulla risposta Your ... Leggi su sinergicamentis (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali e di ... Per maggiori informazioni: bambinicardiopatici.it 15/01/2022 LEAVE A REPLY Annulla risposta Your ...

Advertising

RaiperilSociale : “Cuori in Emergenza” #RaccoltaFondi promossa da @BamCardiopatici con l'obiettivo di curare in Italia bambini gravem… - RosyMerola : “Cuori in emergenza”: dai Paesi più poveri all’Italia con la speranza di una cura - SinergicaMentis : “Cuori in emergenza”: dai Paesi più poveri all’Italia con la speranza di una cura - RaiperilSociale : Campagna di #RaccoltaFondi a sostegno del progetto “CUORI IN EMERGENZA” dell'associazione Bambini Cardiopatici nel… - mediterranew : Piccoli 'Cuori in emergenza': dai Paesi più poveri al Policlinico San Donato con la speranza di una cura... -