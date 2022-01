Covid oggi Fvg, 5.514 contagi e 10 morti: bollettino 19 gennaio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 5.514 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 gennaio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati 12.061 i tamponi molecolari e 21.841 i test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 42 e gli ospedalizzati in altri reparti calano a 432. In entrambi i casi, si segnala dalla Regione, che sono stati conteggiati tutti i pazienti positivi al Covid ricoverati sia per il virus che per altre patologie. Da inizio pandemia le vittime sono state 4.374 nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 5.514 i nuovida Coronavirus, 192022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 10nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati 12.061 i tamponi molecolari e 21.841 i test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 42 e gli ospedalizzati in altri reparti calano a 432. In entrambi i casi, si segnala dalla Regione, che sono stati conteggiati tutti i pazienti positivi alricoverati sia per il virus che per altre patologie. Da inizio pandemia le vittime sono state 4.374 nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

