Covid, in Abruzzo registrati 13 decessi e 3822 positivi, la regione sempre più verso zona arancione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'Aquila - Sono 3822 (di età compresa tra 3 mesi e 106 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 176853. Dei positivi odierni, 2281 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi (di età compresa tra 48 e 93 anni, 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo, mentre gli altri 8 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati sono oggi dalle Asl) e sale a 2720. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 96422 dimessi/guariti (+455 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'Aquila - Sono(di età compresa tra 3 mesi e 106 anni) i nuovi casialoggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 176853. Deiodierni, 2281 sono stati identificati attratest antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi (di età compresa tra 48 e 93 anni, 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo, mentre gli altri 8 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati sono oggi dalle Asl) e sale a 2720. Nel numero dei casisono compresi anche 96422 dimessi/guariti (+455 rispetto a ieri). Gli attualmentein(calcolati sottraendo ...

