Conte e Letta cercano la quadra sul Quirinale. La strategia dei giallorossi appesa alla corsa del Cav. Se resta in campo, Pd e M5S non escludono l'Aventino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono tanti i temi finiti al centro del vertice degli ex giallorossi sul Quirinale. Questa mattina il leader M5S, Giuseppe Conte, Roberto Speranza di Leu e il numero uno del Pd Enrico Letta si sono incontrati per fare il punto, per esempio, su un nome condiviso da portare in votazione per evitare la scheda bianca nel caso in cui Silvio Berlusconi si presentasse davvero. Sebbene al momento l'ipotesi del Cav appaia sempre più improbabile. "Ottimo incontro con @EnricoLetta e @robersperanza. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. #Tutti abbiamo il dovere della #responsabilità" ha scritto Conte in un tweet al termine dell'incontro. Ma nomi al momento non ...

