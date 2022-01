Chi è Ugo Fuoco | il leader no-vax napoletano ricoverato con il Covid | “Non sono morto” La foto dall’ospedale con l’ossigeno

Advertising

DavidPuente : Chi odia paga - Corriere : Chi è Ugo Fuoco, leader no vax napoletano ricoverato per Covid. Inneggiò alla morte di Sassoli - FurioGiunta6 : @Adnkronos Ugo Fuoco? ahahahahahahah ma chi vi crede? PAGLIACCI - Alban_Niven_22 : @ilmessaggeroit E chi cazz'è Ugo Fuoco? Leader de che? - muntzer_thomas : @luddynski Ugo Fuoco, ma chi è dai? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Ugo

...i ragazzi vaccinati restino in classe" "Bisogna fare ogni sforzo per mettere nelle condizioni... Ore 9.52 - Australian Open, positivo il tennista HumbertHumbert , dopo la sua eliminazione al ...Esultò in rete per la morte di , adesso è ricoverato in ospedale per . È la storia diFuoco , convinto No vax che nelle ore successive alla scomparsa del presidente dell'...continua l'attacco a...Chi è Ugo Fuoco, il no vax campano di 40enne che esultava per la morte di David Sassoli che ora è ricoverato in ospedale con sintomi a causa del covid.Esultò in rete per la morte di David Sassoli, adesso è ricoverato in ospedale per Covid. È la storia di Ugo Fuoco, convinto No vax che nelle ore successive alla ...