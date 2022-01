Charles Michel, contatto con un positivo: salta Plenaria con Macron (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, atteso a Strasburgo, dovrà saltare l'incontro con Emmanuel Macron a causa di un contatto con una persona positiva al Covid. Lo ha annunciato con un Tweet. Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Ue, atteso a Strasburgo, dovràre l'incontro con Emmanuela causa di uncon una persona positiva al Covid. Lo ha annunciato con un Tweet.

Advertising

Open_gol : Anche il presidente del Consiglio europeo in isolamento - rtl1025 : ??? 'Sono stato appena informato di essere stato a stretto contatto con un positivo. Non potrò quindi partecipare al… - BenecomuneNet : Avremmo dovuto chiudere ieri il ricordo di #Sasssoli ma lo facciamo oggi dando voce ad importanti esponenti europei… - davcarretta : Dopo Ursula von der Leyen, anche Charles Michel costretto a rinunciare alla plenaria del Parlamento europeo causa c… - nicofrigo2000 : @ilsabino1994 @EPP @PES_PSE Ma il partito di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, non fa parte dei liberali di Renew Europe??? -