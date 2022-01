Calciomercato Juventus, Dembelé ha deciso: cifre e stipendio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dembélé è ad un passo dall’addio al Barcellona; la Juventus osserva con attenzione e prepara l’offensiva per l’attaccante francese. Getty ImagesLa Juventus, nonostante le quattro reti rifilate alla Sampdoria, nell’ottavo di finale di coppa Italia, non ha risolto definitivamente il problema offensivo. Il rendimento realizzativo di Morata e Kean non può soddisfare la società bianconera che ha bisogno di centravanti in grado di portare un numero di gol ben più rispetto a quanto stiano facendo lo spagnolo e l’azzurro. Non solo la prima punta; la Juventus ha bisogno di un esterno offensivo dopo il terribile infortunio subito da Chiesa, all’Olimpico contro la Roma, che terrà il classe 1997 lontano dai campi per i prossimi sei/otto mesi. La soluzione potrebbe arrivare dal mercato e, più precisamente, dalla Spagna. Dybala, un regalo che fa ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dembélé è ad un passo dall’addio al Barcellona; laosserva con attenzione e prepara l’offensiva per l’attaccante francese. Getty ImagesLa, nonostante le quattro reti rifilate alla Sampdoria, nell’ottavo di finale di coppa Italia, non ha risolto definitivamente il problema offensivo. Il rendimento realizzativo di Morata e Kean non può soddisfare la società bianconera che ha bisogno di centravanti in grado di portare un numero di gol ben più rispetto a quanto stiano facendo lo spagnolo e l’azzurro. Non solo la prima punta; laha bisogno di un esterno offensivo dopo il terribile infortunio subito da Chiesa, all’Olimpico contro la Roma, che terrà il classe 1997 lontano dai campi per i prossimi sei/otto mesi. La soluzione potrebbe arrivare dal mercato e, più precisamente, dalla Spagna. Dybala, un regalo che fa ...

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc, l'@Arsenal insiste per #Arthur: c'è stato un incontro a Londra con l'agente del giocatore - DiMarzio : La @Juventus ha ancora nel mirino Denis #Zakaria: Il possibile arrivo dello svizzero è legato all'uscita di #Arthur - Gazzetta_it : Calciomercato Juve, occhi su Zakaria e testa a Rovella. L'Arsenal in pressing per Arthur - pol2187 : RT @frances14372469: Capisco sostituire Rabiot (Bentancur) con Zakaria, ma togliere uno dei nostri centrocampisti più tecnici #Arthur ????… - Silvia_Mio86 : RT @frances14372469: Capisco sostituire Rabiot (Bentancur) con Zakaria, ma togliere uno dei nostri centrocampisti più tecnici #Arthur ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juve, il Barcellona non vuole solo Dybala 1 Il Barcellona non ha messo nel mirino soltanto Paulo Dybala in casa Juventus . Il club catalano sta seguendo anche la situazione legata a Federico Bernardeschi e potrebbe fare un'offerta a parametro zero.

Juve, l'agente di Arthur nella sede dell'Arsenal: la situazione 6 Incontro doveva esserci e incontro c'è stato : nuovi contatti per portare Arthur dalla Juventus all' Arsenal , in questa finestra di mercato. L'agente del centrocampista brasiliano, Federico Pastorello , è stato oggi nella sede dei Gunners : un incontro faccia a faccia con Edu , ...

Calciomercato Juve: che assist da Parigi per Icardi! Calciomercato.com Dionisi: "Scamacca e Raspadori finiranno la stagione a Sassuolo" Le parole dell'allenatore neroverde dopo la vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia Il Sassuolo accede ai quarti di finale di Coppa Italia, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Cagliari di Walte ...

Cuadrado, scivolone sui social dopo la vittoria in Coppa Italia: “+3 cosa Panita?” Nella storia pubblicata su Instagram dopo Juventus-Sampdoria, Cuadrado era convinto di aver conquistato i tre punti: una gaffe simpatica che strappa un sorriso, al contrario di quella che aveva commes ...

1 Il Barcellona non ha messo nel mirino soltanto Paulo Dybala in casa. Il club catalano sta seguendo anche la situazione legata a Federico Bernardeschi e potrebbe fare un'offerta a parametro zero.6 Incontro doveva esserci e incontro c'è stato : nuovi contatti per portare Arthur dallaall' Arsenal , in questa finestra di mercato. L'agente del centrocampista brasiliano, Federico Pastorello , è stato oggi nella sede dei Gunners : un incontro faccia a faccia con Edu , ...Le parole dell'allenatore neroverde dopo la vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia Il Sassuolo accede ai quarti di finale di Coppa Italia, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Cagliari di Walte ...Nella storia pubblicata su Instagram dopo Juventus-Sampdoria, Cuadrado era convinto di aver conquistato i tre punti: una gaffe simpatica che strappa un sorriso, al contrario di quella che aveva commes ...