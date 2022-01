Calcio | Barça | anche Dybala e Bernardeschi sotto osservazione

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Entrambi sono in scadenza con la Juve e potrebbero arrivare a zero a giugno BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona ha un budget limitato ma cerca rinforzi e diversi agenti avrebbero contattato i ...

Entrambi sono in scadenza con la Juve e potrebbero arrivare a zero a giugno BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona ha un budget limitato ma cerca rinforzi e diversi agenti avrebbero contattato i ...Il club della capitale è infatti entrato nel mondo delfemminile solo nel 2020 dopo aver rilevato il CD Tacòn ed è arrivato al secondo posto in campionato, a 25 dalla capolistache ha ...