Biondo caraibico 2022 | il colore di capelli che scalda l’inverno con effetti tropicali

Leggi su amica

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Metaforicamente parlando s’intende. Perché la tintada provare per ilè il. Una nuance che ha in sè il calore dell’estate e agisce come un vero balsamo curativo contro le fatiche del. Certo, perché ilè una tonalità transitoria, adatta a preparare la chioma alle schiariture del sole che verrà. Senza rinunciare alla vostra base naturale, anche se scura. In controtendenza rispetto ai colori di, ilè perfetto per essere personalizzato. L’effetto finale? Lo stesso che otterreste dopo una vacanza invernale nel Mar dei Caraibi. Una pausa breve, ma intensa, adatta a lasciare a sole e mare il tempo ...