Australian Open 2022 | Berrettini | “Sto meglio ma non è mai facile recuperare | oggi era importante vincere”

"Sto meglio ma non è mai facile recuperare, oggi era importante vincere". Queste le parole di Matteo Berrettini al termine del match contro Stefan Kozlov, valido per il secondo turno degli Australian Open 2022. "Oggi mi sentivo meglio con lo stomaco, ma non è mai facile recuperare da qualcosa così. Sicuramente non ero al picco di energie, ma era importante vincere e l'ho fatto". L'azzurro ha conquistato la vittoria in quattro set qualificandosi per il terzo turno, dove sfiderà Carlos Alcaraz.

