Ambiente, Laporta (Ispra): con CFA collaborazione su Pnrr (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Il protocollo d'Intesa con la Camera Forense Ambientale è un momento importante per Ispra e va nel senso di migliorare la collaborazione con altri enti e istituzioni, con il mondo giuridico e forense,...

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Laporta Ambiente, Laporta (Ispra): con CFA collaborazione su Pnrr Lo dichiara il presidente dell'Ispra, Prefetto Stefano Laporta, in occasione della firma del protocollo di intesa triennale con la Camera Forense Ambientale per favorire la collaborazione tra le due ...

Firmato protocollo d'intesa tra Ispra e Camera Forense Ambientale ... utili alla causa del nostro paese', ha dichiarato Stefano Laporta, Presidente Ispra. 'La sigla del ... essere stato il primo organismo con cui l'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente abbia ...

Ambiente, Laporta (Ispra): con CFA collaborazione su Pnrr
Roma, 19 gen. (askanews) - "Il protocollo d'Intesa con la Camera Forense Ambientale è un momento importante per Ispra e va nel senso di migliorare la collaborazione con altri enti e istituzioni, con i ...

Lo dichiara il presidente dell'Ispra, Prefetto Stefano Laporta, in occasione della firma del protocollo di intesa triennale con la Camera Forense Ambientale per favorire la collaborazione tra le due ...