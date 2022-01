(Di martedì 18 gennaio 2022) La Z dial femminile , raccontato in unatv dal regista, collega ed amico di Quentin Tarantino. L'adattamento seriale, già annunciato nel 2020 per l'emittente americana ...

Advertising

TweetNotizie : Zorro, il personaggio mascherato diventa una donna nella serie di Robert Rodriguez - DonnaGlamour : Zorro sarà donna in una serie tv - ValerioMoggia : Da qui partono una serie di peripezie che coinvolgono: un gruppo di comici russi, una killer muta e senza una gamba… -

Ultime Notizie dalla rete : Zorro personaggio

Per quanto riguardale trasposizioni sono innumerevoli e tra l'altro ilpuò vantare un primato, quello di essere il primo eroe mascherato ad apparire in un romanzo di avventura ed ...è unpresente nella cultura pop da molti decenni e sembra che molto presto tornerà in azione! The CW sta sviluppando una serie televisiva sull'eroe mascherato, ma con una svolta ...La Z di Zorro al femminile, raccontato in una serie tv dal regista Robert Rodriguez, collega ed amico di Quentin Tarantino. L'adattamento seriale, già annunciato nel 2020 ...Zorro diventa donna nella nuova serie di Robert Rodriguez. Il protagonista non sarà più un uomo, bensì una donna.