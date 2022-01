Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2022 ore 16:30 (Di martedì 18 gennaio 2022) Viabilità DEL 18 GENNAIO 2022 ORE 16.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREZONE DELLA CAPITALE, ATTUALEMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUA DI UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE VI SONO DEI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E L’APPIA SPOSTANDOCI SULLA CASSIA TROVIAMO DELLE CODE TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PROSEGUANEDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALOGA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022)DEL 18 GENNAIOORE 16.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1-NAPOLI, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREZONE DELLA CAPITALE, ATTUALEMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUA DI UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE VI SONO DEI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E L’APPIA SPOSTANDOCI SULLA CASSIA TROVIAMO DELLE CODE TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PROSEGUANEDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALOGA ...

"Sì a Lungomare pedonale, servono trasporti e parcheggi" ... se vogliamo pensare a una città europea è ovvio che siamo per la pedonalizzazione - ha detto Mazzone - ma dobbiamo contestualizzare il tutto sul piano viabilità della zona. Abbiamo necessità di ...

"Sì a Lungomare pedonale, servono trasporti e parcheggi" ... se vogliamo pensare a una città europea è ovvio che siamo per la pedonalizzazione - ha detto Mazzone - ma dobbiamo contestualizzare il tutto sul piano viabilità della zona. Abbiamo necessità di ...