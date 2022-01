Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 gennaio 2022)DEL 18 GENNAIOORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE ALTEZZA PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LAFIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA COLOMBO E LA MAGLIANA DIREZIONE CIVITAVECCHIA SEMPRE PER INCIDENTE, IN VIA NETTUNENSE A CAMPO DI CAMPO DI CARNE LUNGHE CODE TRA VIA DELLA CAMPANA E VIA DELLA COGNA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI AD APRILIA, CECCHINA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA TIBURITNA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI INFINE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR ...