Vandali al centro vaccinale di Dalmine | scritte no vax su cartelli e pareti

(Di martedì 18 gennaio 2022). Nella notte tra lunedì e martedì ledelallestito presso il Cus (sportivo universitario) disono state imbrattate cone simboli dichiaratamente no vax. Nessun cartellone, nemmeno quello dell’accesso per i disabli, è stato risparmiato daiche si sono sbizzarriti con inchiostro rosso e frasi del tipo: “I vax uccidono”, firmando ogni scritta con un cerchio all’interno del quale c’è una doppia V e la sigla ViVi L’amministrazione comunale della cittadina bergamasca condanna “duramente questo atto vile, contro il quale stiamo prendendo tutti i provvedimenti del caso”. I carabinieri disono già al lavoro. Facile immaginare che, attraverso le telecamere, si riuscirà a ...

