Vaccino covid, Ema: "Quarta dose serve? Nessuna prova" (Di martedì 18 gennaio 2022) L'Ema "non ha ancora visionato i dati sulla Quarta dose" del Vaccino anti-covid. "Attualmente, non ci sono prove della necessità di una Quarta dose nella popolazione generale". Lo precisa Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell'Agenzia europea del farmaco Ema, durante un briefing video con la stampa. La somministrazione ripetuta di dosi "booster del Vaccino anti-covid con intervalli molto brevi potrebbe ridurre il livello di anticorpi che possono essere prodotti ad ogni somministrazione", aggiunge. "Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito e che hanno ricevuto già tre dosi, sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie prendessero in considerazione la somministrazione di una Quarta dose", ...

