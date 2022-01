Ue | Zlotowski Ecr si ritira da corsa a presidenza Parlamento europeo

Advertising

Il candidato presidente del Parlamento europeo dell'(il gruppo di cui fa parte Fratelli d'Italia) il polacco Kosma, ha ritirato la sua candidatura alla presidenza del Parlamento europeo. Lo si apprende da fonti parlamentari. Restano in ...I candidati in realtà sono quattro, ma la favorita è la maltese Roberta Metsola del Ppe e l'unico uomo in corsa, il polacco del Pis Kosmaespresso dai conservatori dell', è impossibile ...Al via le votazioni per il nuovo presidente del Parlamento europeo, in modalità mista (in presenza e da remoto). Il risultato della prima votazione è atteso per le 11. Poco prima delle presentazioni d ...Il candidato del gruppo dei conservatori e riformisti (Ecr) alla presidenza dei Parlamento europeo (Pe), il polacco Kosma Zlotowski, si è ritirato dalla corsa alla presidenza. Lo fanno sapere fonti de ...