Telefono azzurro, il report delle denunce di abuso sui minori: nel 2021 quadruplicate le richieste di aiuto (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Telefono azzurro ha presentato un report che raccoglie le denunce di abuso sui minori raccolte dal 2019 al 2021. I dati sono sconfortanti: rispetto al 2019, in due anni di pandemia, i casi sono quadruplicati in tutto il mondo. Telefono azzurro, il report delle denunce di abuso sui minori Il Telefono azzurro ha recentemente presentato il report Il diritto di fidarsi. La sfida di rendere sicuro il rapporto di bambini e adolescenti con gli adulti di fiducia. Solo nel 2021, sono arrivati al numero messo a disposizione dalla Onlus, il 114, ben 1145 chiamate. Il presidente del ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilha presentato unche raccoglie ledisuiraccolte dal 2019 al. I dati sono sconfortanti: rispetto al 2019, in due anni di pandemia, i casi sono quadruplicati in tutto il mondo., ildisuiIlha recentemente presentato ilIl diritto di fidarsi. La sfida di rendere sicuro il rapporto di bambini e adolescenti con gli adulti di fiducia. Solo nel, sono arrivati al numero messo a disposizione dalla Onlus, il 114, ben 1145 chiamate. Il presidente del ...

isa_kr7 : ho visto un tiktok con i miei ultimate se si va avanti così io sono costretta a chiamare il telefono azzurro HO P… - teoxandra : @SgtPepp30006025 Ahaha non sto chiamando il telefono azzurro - eeli_007 : Prima ho chiamato il telefono azzurro - etherealsope01 : @celestialchvn Non dirlo mai più o chiamo il telefono azzurro per i gatti - alicedicarroll : RT @mbartolotta63: Mettere #Berlusconi a capo del CSM è come mettere Erode a rispondere al Telefono azzurro -