Tatiana Calderon in IndyCar: accordo con Foyt (Di martedì 18 gennaio 2022) Ritornano le "quote rosa" in IndyCar, grazie a Tatiana Calderon. La lady colombiana è annunciata come terzo pilota del team di AJ Foyt, il quale le metterà a disposizione la Dallara Chevrolet numero 11. La Calderon correrà solamente sui circuiti stradali e cittadini, lasciando gli ovali ad un pilota ancora da nominare. La tester dell'Alfa Romeo affiancherà i due titolari della scuderia di "Super Tex", Dalton Kellett e Kyle Kirkwood. Il canadese è al suo secondo anno in IndyCar, e guiderà la monoposto numero 4. Lo statunitense è invece un rookie proveniente dalla Indy Lights, categoria che ha vinto nel 2021. Per Kyle è pronta la monoposto numero 14, lasciata libera da Sebastien Bourdais.

