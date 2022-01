SPECIALE LOCAZIONI BARI

Leggi su cityroma

(Di martedì 18 gennaio 2022) -18.01.22- Alta la percentuale di contratti a canone libero Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre del 2021 i canoni di locazione ahanno registrato un aumento dell’1,7% sui monolocali, del 3,6% per i bilocali e del 2,8% per i trilocali. I canoni sono stabili in molti quartieri della città, ma salgono a Torre a Mare e nei quartieri di Palese e Santo Spirito dove c’è una forte domanda e una bassa offerta. Variazione percentuale dei canoni di locazione per macroarea (I sem 2021 su II sem 2020) Macroarea Monolocali Bilocali Trilocali Centro 0,0 0,0 0,0 Lungomare Perotti – Polivalente 20,0 14,3 11,1 Poggiofranco – Policlinico 0,0 0,0 0,0 San Pasquale – Carrassi 0,0 0,0 0,0 Aereoporto 0,0 14,3 11,1 Nel capoluogo pugliese il canone medio di un monolocale è di 330 €, 475 € per un bilocale e 570 € al mese per un ...