“Solo per lui”. Pierpaolo Pretelli, arriva la svolta: la decisione della Rai è pazzesca (Di martedì 18 gennaio 2022) Prosegue il momento d’oro di Pierpaolo Pretelli. Da quando è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip per lui sono stati Solo successi sia nella vita pubblica che in quella privata. La storia d’amore con l’influencer Giulia Salemi prosegue a gonfie vele. I due non si staccano mai l’uno dall’altra come testimoniano le recenti foto sulla neve con tanto di baci appassionati a Madonna di Campiglio. A Tv Talk Pierpaolo Pretelli ha assicurato che vuole separare la carriera dalla vita di tutti i giorni. Da qui la scelta di non condividere troppi contenuti della propria sfera sentimentale su Instagram. Pierpaolo, d’accordo con la fidanzata, ha deciso di vivere il privato nella maniera più discreta e riservata possibile. E poi ci sono gli impegni televisivi. Dapprima la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Prosegue il momento d’oro di. Da quando è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip per lui sono statisuccessi sia nella vita pubblica che in quella privata. La storia d’amore con l’influencer Giulia Salemi prosegue a gonfie vele. I due non si staccano mai l’uno dall’altra come testimoniano le recenti foto sulla neve con tanto di baci appassionati a Madonna di Campiglio. A Tv Talkha assicurato che vuole separare la carriera dalla vita di tutti i giorni. Da qui la scelta di non condividere troppi contenutipropria sfera sentimentale su Instagram., d’accordo con la fidanzata, ha deciso di vivere il privato nella maniera più discreta e riservata possibile. E poi ci sono gli impegni televisivi. Dapprima la ...

