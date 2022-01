Se ci serve un "lunedì" per essere (più) tristi (Di martedì 18 gennaio 2022) In un mondo che ha bisogno di inventarsi degli appuntamenti comandati per riflettere sui propri guai, tocca puntare la sveglia e ricordarsi del "giorno più triste dell'anno" Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 gennaio 2022) In un mondo che ha bisogno di inventarsi degli appuntamenti comandati per riflettere sui propri guai, tocca puntare la sveglia e ricordarsi del "giorno più triste dell'anno"

Advertising

Antonie55271256 : RT @CindaCinda2: ?????? ho comprato una nuova sveglia vi serve!…?????? Buongiorno dinamico ?? buon lunedì a tutti - CindaCinda2 : RT @CindaCinda2: ?????? ho comprato una nuova sveglia vi serve!…?????? Buongiorno dinamico ?? buon lunedì a tutti - fabriziox23 : RT @CindaCinda2: ?????? ho comprato una nuova sveglia vi serve!…?????? Buongiorno dinamico ?? buon lunedì a tutti - Esterin62237731 : RT @CindaCinda2: ?????? ho comprato una nuova sveglia vi serve!…?????? Buongiorno dinamico ?? buon lunedì a tutti - noordungp : l leggi di Murphy non si smentiscono mai...quando hai rimandato per diverso tempo qualcosa e arriva il momento in c… -