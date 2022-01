Scuola, i presidi stimano il 50% di classi in Dad: «Enorme difficoltà gestionale» (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel giorno in cui è prevista una manifestazione davanti al ministero dell’Istruzione, con diversi rappresentanti degli studenti che scendono in piazza per ribadire la loro contrarietà alla didattica a distanza, dal presidente dell’associazione nazionale presidi Antonello Giannelli arriva la stima di quante classi dovranno per necessità svolgere le lezioni a distanza a causa del Coronavirus. «La nostra stima è del 50 per cento di classi in Dad. Aspettiamo ora la pubblicazione dei dati ufficiali». Queste le parole che Giannelli ha pronunciato ai microfoni di Radio24. «La ripresa della Scuola c’è stata e il sistema ha tenuto – ha spiegato il presidente -, ma non avevamo dubbi su questo: ciò sta avvenendo grazie all’impegno dei presidi e dei docenti e di tutto il personale». Il dirigente scolastico ha ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel giorno in cui è prevista una manifestazione davanti al ministero dell’Istruzione, con diversi rappresentanti degli studenti che scendono in piazza per ribadire la loro contrarietà alla didattica a distanza, dal presidente dell’associazione nazionaleAntonello Giannelli arriva la stima di quantedovranno per necessità svolgere le lezioni a distanza a causa del Coronavirus. «La nostra stima è del 50 per cento diin Dad. Aspettiamo ora la pubblicazione dei dati ufficiali». Queste le parole che Giannelli ha pronunciato ai microfoni di Radio24. «La ripresa dellac’è stata e il sistema ha tenuto – ha spiegato il presidente -, ma non avevamo dubbi su questo: ciò sta avvenendo grazie all’impegno deie dei docenti e di tutto il personale». Il dirigente scolastico ha ...

