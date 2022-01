Sanremo, Laura Pausini superospite nella seconda serata: «Ecco il brano con cui torno sul palco» (Di martedì 18 gennaio 2022) La canzone accompagnerà il nuovo film Amazon Original "Laura Pausini - Piacere di conoscerti", con la regia di Ivan Cotroneo, disponibile prossimamente su Prime Video Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 18 gennaio 2022) La canzone accompagnerà il nuovo film Amazon Original "- Piacere di conoscerti", con la regia di Ivan Cotroneo, disponibile prossimamente su Prime Video

Advertising

Agenzia_Ansa : Laura Pausini superospite al festival di Sanremo. L'annuncio di Amadeus al Tg1. 'Grazie Ama, ci sarò', il commento… - repubblica : Sanremo 2022, Laura Pausini superospite della seconda serata del Festival - fanpage : Non vediamo l'ora. Laura Pausini è la super ospite di #Sanremo2022. La cantante presenterà anche un nuovo singolo - SalvazSara : 2022 fortuna super ospite Sanremo Laura Pausini e maneskin In gara Emma Marrone Elisa Vivere un sogno porta fo… - susygobba : Ah beh 2 anni di seguito Laura Pausini portate i sali a chi non la sopporta ????#Sanremo2022 #Sanremo -