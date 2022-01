Roma | Dado | ' rinvio a giudizio grottesco | secondo loro mi sono rotto il naso da solo'

(Di martedì 18 gennaio 2022), 18 gen. (Adnkronos) - "E' una cosa molto grottesca: latesi è che io mi siailda. Si tratta di una brutta situazione che per me è davvero molto fastidiosa, e se qualcuno avesse fatto delle indagini vere, le cose sarebbero andate diversamente". A dirlo all'Adnkronos è il comico, raggiunto telefonicamente subito dopo la notizia delper diffamazione nei confronti dell'ex fidanzato della figlia, Daniele Molteni. "Mi accusano -si sfoga- perché ho raccontato quello che è successo. In udienza, non potrò fare altro che ri-raccontare quello che ho già raccontato. In sostanza, dovrò andare in tribunale a dire che non miil...

Andrà a processo ail comico, rinviato a giudizio oggi in udienza preliminare per diffamazione nei confronti dell'ex fidanzato della figlia. Per, nome d'arte di Gabriele Pellegrini , difeso dall'avvocato ...Nel 1969 si traveste anche Aldo Fabrizi per un esilarante carosello delStar. Da Frank - N - ... Debuttano in un cabaret gay die in televisione approdano grazie a Renzo Arbore che le rende ...Roma, 18 gen. "E' una cosa molto grottesca: la loro tesi è che io mi sia rotto il naso da solo. Si tratta di una brutta situazione che per me è davvero molto fa ...Dopo la denuncia dell'ex fidanzato della figlia, il Gup di Roma ha fatto decadere le accuse di stalking e calunnia, rinviando a processo il comico romano per diffamazione. I fatti contestati risalvono ...