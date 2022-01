Quirinale, Salvini “Centrodestra compatto dall’inizio alla fine” (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Una cosa per volta, dell’incontro” del Centrodestra “ne parleremo giovedì e venerdì. Sto incontrando e ascoltando tutti, cerco di trovare a una sintesi che dia una bella immagine. Il Centrodestra si muoverà compatto dall’inizio alla fine”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa.Per Salvini il presidente della Repubblica “sarà un profilo di alto livello, la mia convinzione è che avere Draghi a Palazzo Chigi da italiano mi rassicura. La Lega e il Centrodestra avrà l’onore e l’onere di proporre soluzioni che partano da chi ha più numeri in Parlamento”. “Il 2022 sarà un anno complicato, bisogna iniziare a dire la verità sul Pnrr che sono fondi a prestito, e con i costi di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Una cosa per volta, dell’incontro” del“ne parleremo giovedì e venerdì. Sto incontrando e ascoltando tutti, cerco di trovare a una sintesi che dia una bella immagine. Ilsi muoverà”. Così il segretario della Lega, Matteo, nel corso di una conferenza stampa.Peril presidente della Repubblica “sarà un profilo di alto livello, la mia convinzione è che avere Draghi a Palazzo Chigi da italiano mi rassicura. La Lega e ilavrà l’onore e l’onere di proporre soluzioni che partano da chi ha più numeri in Parlamento”. “Il 2022 sarà un anno complicato, bisogna iniziare a dire la verità sul Pnrr che sono fondi a prestito, e con i costi di ...

