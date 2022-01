Quirinal game, cosa pensano 100 parlamentari (Di martedì 18 gennaio 2022) I risultati di questo interessante “sondaggio” non vanno presi per il loro valore statistico, che ovviamente non esiste. Sono però molto indicativi dell’umore in circolazione nei palazzi parlamentari, umore che ci manda due messaggi essenziali, entrambi da analizzare con cura. In primo luogo c’è una consistente “truppa” a disposizione della candidatura di Silvio Berlusconi, la cui opzione è di gran lunga la più votata tra chi (2/3 circa del “campione”) ha deciso di partecipare al sondaggio (pur coperto da anonimato) nella parte in cui si richiede di indicare la propria preferenza di voto. Insomma l’opzione Berlusconi per ora esiste e si dimostra in grado di raccogliere consenso. (CLICCA SULLE FOTO PER INGRANDIRE) Però, secondo punto essenziale, nemmeno in questo contesto sostanzialmente favorevole (chi vuole si esprime e chi non vuole evita) l’opzione ... Leggi su formiche (Di martedì 18 gennaio 2022) I risultati di questo interessante “sondaggio” non vanno presi per il loro valore statistico, che ovviamente non esiste. Sono però molto indicativi dell’umore in circolazione nei palazzi, umore che ci manda due messaggi essenziali, entrambi da analizzare con cura. In primo luogo c’è una consistente “truppa” a disposizione della candidatura di Silvio Berlusconi, la cui opzione è di gran lunga la più votata tra chi (2/3 circa del “campione”) ha deciso di partecipare al sondaggio (pur coperto da anonimato) nella parte in cui si richiede di indicare la propria preferenza di voto. Insomma l’opzione Berlusconi per ora esiste e si dimostra in grado di raccogliere consenso. (CLICCA SULLE FOTO PER INGRANDIRE) Però, secondo punto essenziale, nemmeno in questo contesto sostanzialmente favorevole (chi vuole si esprime e chi non vuole evita) l’opzione ...

