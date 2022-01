Quarta dose, l'Ema: 'Per ora solo ai fragili'. E spunta la strategia del richiamo stagionale in autunno (Di martedì 18 gennaio 2022) di necessaria per gli immunodepressi. L'Ema, attraverso le parole del capo della strategia vaccinale Marco Cavaleri, ha parlato della possibilità di un ulteriore richiamo contro il . 'Nelle persone ... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022) di necessaria per gli immunodepressi. L'Ema, attraverso le parole del capo dellavaccinale Marco Cavaleri, ha parlato della possibilità di un ulteriorecontro il . 'Nelle persone ...

Advertising

AlexBazzaro : Quarta dose non serve. Quarta dose potrebbe servire. Quarta dose solo per i fragili. Quarta dose per i sanitari e p… - Adnkronos : Variante #Omicron, studio preliminare Israele: #quartadose vaccino poco efficace contro contagio. - HuffPostItalia : Guido Rasi: “La quarta dose non serve, la memoria immunitaria resta' - donyp00288476 : RT @LaPiramide__: Ema 2 giorni fa: Meglio non rischiare con le vaccinazioni ogni 3/4 mesi. Ema oggi: La quarta dose è efficace e sicura al… - ManForm_ : RT @NicolaPorro: ?? #Vaccini Covid, l'avvertimento del professore sulla 'paralisi immunitaria': 'Perché parlare di quarta dose a pochi mesi… -