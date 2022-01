Polizia con il taser anche a Torino | al via gli addestramenti

(Di martedì 18 gennaio 2022) A brevei poliziotti didisporranno del. Sono infatti cominciati i corsi di addestramento della durata di una settimana e con il mese di febbraio ilsarà pienamente utilizzato in servizio. Lo rende noto il sindacato diSiap. “Una tappa importante – spiega il segretario provinciale del sindacato, Pietro Di Lorenzo – per il raggiungimento definitivo di uno degli equipaggiamenti fortemente voluti dal Siap con una rivendicazione che, unitamente a quella sulla dotazione di telecamere sulle uniformi degli operatori impiegati in ordine pubblico, è iniziata oltre 10 anni fa”.“Come testimonia la cronaca ormai quotidiana – aggiunge Di Lorenzo – sono innumerevoli gli episodi che vedono protagonisti soggetti violenti nei confronti dei colleghi intervenuti causando un numero ...

