Per sterilizzare il caro energia il governo elabora interventi strutturali da portare in Cdm (Di martedì 18 gennaio 2022) Il ministro della Transizione ecologica Cingolani traccia la strada per recuperare subito 10 miliardi. Ma, per il futuro, sottolinea che è indispensabile accelerare sulle rinnovabili Leggi su tg.la7 (Di martedì 18 gennaio 2022) Il ministro della Transizione ecologica Cingolani traccia la strada per recuperare subito 10 miliardi. Ma, per il futuro, sottolinea che è indispensabile accelerare sulle rinnovabili

Advertising

ziofalba : @luddynski @Kapparar1 per sterilizzare il biscottino - edoardorocc : @animaleuropeRMP @fudonimo @riky7372 @ANoiLaParola @enpaonlus @insinnaflavio @RosannaMarani @VotaSpartaco… - AnnalisaVolpin3 : RT @Lizzie_Tito: UDITE UDITE La polpetta gigante è stata adottataaaa ?????????? gioia e giubilo in tutto il regno. 3/4 del maneggio si stanno at… - sara_turetta : @ValentCastello Certo, aiuterebbe. La culla della vita è una proposta complessa, con pro e contro. Noi preferiamo c… - Silvia72011422 : RT @Lizzie_Tito: UDITE UDITE La polpetta gigante è stata adottataaaa ?????????? gioia e giubilo in tutto il regno. 3/4 del maneggio si stanno at… -