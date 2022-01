Padova choc | coppia trovata morta impiccata in casa | lui aveva 53 anni | lei 36

Advertising

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Un episodio-choc è accaduto a 'La Scuderia', ristorante-pizzeria di #AbanoTerme, famosa località termale vicino a Padova… - ultimenotizie : Un episodio-choc è accaduto a 'La Scuderia', ristorante-pizzeria di #AbanoTerme, famosa località termale vicino a P… -

Ultime Notizie dalla rete : Padova choc

Leggo.it

Dramma a , dove una coppia è stata trovata morta all'interno di un appartamento disabitato. I carabinieri hanno rinvenuto i corpi di un 53enne e di una 36enne , entrambi impiccati . La pista più ...... la prima finale di Coppa Italia vedrà infatti opposte Trento e Milano, che ha vinto a Civitanova 1 - 3; la seconda appunto Piacenza, che affronterà la vincente di Perugia -in programma ...Segnala questo: mi chiamo K****, vi ammazzo ', esclama il ragazzo davanti alle telecamere, tentando di avvicinarsi in maniera minacciosa alla giornalista. Talvolta violente come nel caso di K. e delle ...Mercoledì è morto all’ospedale di Schiavonia (Padova) Massimo Baraldo, 64enne residente a Costa Calcinara, colpito dal Covid prima di Natale. La malattia non gli ha ...