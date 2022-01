Ora i virologi star pontificano anche sul Quirinale: sono ormai posseduti dal demone della fama (Di martedì 18 gennaio 2022) Il virologo è ormai la nuova figura di riferimento di questi tempi di pandemia. E’ lui, il virologo, a detenere le chiavi dello spavento e della rassicurazione. A prevedere l’apocalisse o il dissiparsi delle nubi all’orizzonte. Un po’ come gli indovini di un tempo si siede nella corte dei talk show e pontifica. E ora dice la sua anche sul Quirinale. Non che, come tutti i cittadini, il virologo non abbia diritto a un’opinione, ma di certo impressiona questo suo trasformarsi in tuttologo. Questa necessità di interpellare il virologo su ogni questione, dimostrando che ormai queste figure sono entrare a pineo titolo nella fabbrica dell’immaginario collettivo. “Forse ci siamo fatti prendere lievemente la mano, da questa cosa della virologia come chiave di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Il virologo èla nuova figura di riferimento di questi tempi di pandemia. E’ lui, il virologo, a detenere le chiavi dello spavento erassicurazione. A prevedere l’apocalisse o il dissiparsi delle nubi all’orizzonte. Un po’ come gli indovini di un tempo si siede nella corte dei talk show e pontifica. E ora dice la suasul. Non che, come tutti i cittadini, il virologo non abbia diritto a un’opinione, ma di certo impressiona questo suo trasformarsi in tuttologo. Questa necessità di interpellare il virologo su ogni questione, dimostrando chequeste figureentrare a pineo titolo nella fabbrica dell’immaginario collettivo. “Forse ci siamo fatti prendere lievemente la mano, da questa cosaa come chiave di ...

