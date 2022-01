"Operare un asintomatico è rischioso. Speranza ci dia linee guida"

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 gennaio 2022) “Quello degli anestesisti e rianimatori era un appello a prepararsi affinché la situazione non peggiori. Al momento il numero di pazienti positivi asintomatici a cui vengono rimandate le operazioni chirurgiche e che occupano gli ospedali è abbastanza contenuto. Ma certamente abbiamo il timore che possa crescere. Finora i pazienti asintomatici con urgenze sono stati operati, quelli invece con operazioni chirurgiche elettive (programmate e non urgenti - ndr) no, perché non si sa quali rischi corrano di sviluppare complicanze post-operatorie”. Nicola Latronico è responsabile rianimazione e terapia intensiva della Siaarti, la Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. Ad Huffpost spiega in modo più dettagliato qual è la situazione relativa ai pazienti positivi asintomatici che occupano gli ospedali e che non possono essere operati per via, appunto, della loro ...