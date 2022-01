Napoli, Moni Ovadia a San Domenico Maggiore: “Dante: il coraggio di assumere il proprio destino” (Di martedì 18 gennaio 2022) Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli: venerdì 21 gennaio lectura Dantis del canto XXVI dell’Inferno di e con Moni Ovadia. Venerdì 21 Gennaio (ore 19) presso Sala Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli ci sarà un grande evento culturale, in cui Moni Ovadia leggerà Dante. Moni Ovadia, grande intellettuale Leggi su 2anews (Di martedì 18 gennaio 2022) Complesso Monumentale di San: venerdì 21 gennaio lectura Dantis del canto XXVI dell’Inferno di e con. Venerdì 21 Gennaio (ore 19) presso Sala Refettorio del Complesso Monumentale di Sanci sarà un grande evento culturale, in cuileggerà, grande intellettuale

