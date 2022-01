Malore mentre scia, morta poliziotta a Limone Piemonte (Di martedì 18 gennaio 2022) A perdere la vita una poliziotta di 56 anni che è stata ritrovata priva di vita vicino alle piste della Riserva Bianca. L’ispettrice stava trascorrendo una giornata nella Riserva Bianca di Limone, nel Cuneese, insieme con il marito. Era in pista da sola quando avrebbe accusato il Malore che le avrebbe fatto perdere i sensi e così causato la caduta. Sul posto immediatamente gli uomini del soccorso alpino che non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di martedì 18 gennaio 2022) A perdere la vita unadi 56 anni che è stata ritrovata priva di vita vicino alle piste della Riserva Bianca. L’ispettrice stava trascorrendo una giornata nella Riserva Bianca di, nel Cuneese, insieme con il marito. Era in pista da sola quando avrebbe accusato ilche le avrebbe fatto perdere i sensi e così causato la caduta. Sul posto immediatamente gli uomini del soccorso alpino che non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. L'articolo proviene da Forze Armate News.

Advertising

EliElielba : RT @GiorgiaMeloni: Sono addolorata per la scomparsa di Daniele Roncolato, coordinatore di FDI a Montegrotto. Daniele ha accusato un malore… - bergonzi_paola : RT @GiorgiaMeloni: Sono addolorata per la scomparsa di Daniele Roncolato, coordinatore di FDI a Montegrotto. Daniele ha accusato un malore… - zannazyu : RT @GiorgiaMeloni: Sono addolorata per la scomparsa di Daniele Roncolato, coordinatore di FDI a Montegrotto. Daniele ha accusato un malore… - clacrecri : RT @GiorgiaMeloni: Sono addolorata per la scomparsa di Daniele Roncolato, coordinatore di FDI a Montegrotto. Daniele ha accusato un malore… - eltonj1 : RT @GiorgiaMeloni: Sono addolorata per la scomparsa di Daniele Roncolato, coordinatore di FDI a Montegrotto. Daniele ha accusato un malore… -