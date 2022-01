Advertising

Madagascar, almeno 10 morti in inondazioni: Forti piogge causano frane e crolli

Agenzia ANSA

Almeno dieci persone sono morte in inondazioni improvvise innescate da piogge torrenziali che hanno colpito la capitale del Madagascar, Antananarivo, durante la notte, ha reso noto oggi un funzionario. Serge Gelle stava ispezionando il sito dove è affondata un'imbarcazione quando il velivolo è precipitato per cause sconosciute.