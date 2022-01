L’Oms e gli ultimi dati dalla Gran Bretagna: «La fine non sembra troppo lontana» (Di martedì 18 gennaio 2022) Contagi e ricoveri in calo. «Segnali incoraggianti», secondo il governo. «sembra che ci sia la luce alla fine del tunnel», conferma Nabarro, responsabile per il Covid alL’Oms. Merito dei vaccini, ma anche dell’elevata circolazione del virus: il 95% dei cittadini potrebbe avere gli anticorpi Leggi su corriere (Di martedì 18 gennaio 2022) Contagi e ricoveri in calo. «Segnali incoraggianti», secondo il governo. «che ci sia la luce alladel tunnel», conferma Nabarro, responsabile per il Covid al. Merito dei vaccini, ma anche dell’elevata circolazione del virus: il 95% dei cittadini potrebbe avere gli anticorpi

