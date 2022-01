La Catalogna dice addio al coprifuoco dopo 5 settimane e anche al Green pass nei locali

(Di martedì 18 gennaio 2022) A partire da venerdi, 21 gennaio, insi diràalnotturnocinque. La decisione è stata comunicata al termine di una riunione di governo durante la quale però si èstabilito di mantenere tutte le altre misure anti Covid finora in vigore.notturni chiusi, incontri limitati al numero di 10 persone, capienze contingentate e obbligo disanitario in ristoranti, palestre e Rsa. A partire da venerdì prossimo invece la regola delnotturno tra l’una e le sei non limiterà più gli spostamenti della popolazione, legata alla restrizione dall’inizio delle scorse vacanze natalizie. La misura aveva riguardato tutti i comuni con più di 10 mila abitanti e con un dato del tasso di ...

Advertising

BehaveHonorably : Modus operandi della #Spagna: Villarejo dice di avere prove del ruolo del CNI nell'attentato del #17A e ne chiede… - Surabaya_Johnny : @gianmarcoprete @stopaltelevoto @thebaios1 @danwarx > prevedeva quello che prevede per i Paesi Baschi MA senza spar… -

Ultime Notizie dalla rete : Catalogna dice

Open

A partire da venerdi, 21 gennaio, insi dirà addio al coprifuoco notturno dopo cinque settimane. La decisione è stata comunicata al termine di una riunione di governo durante la quale però si è anche stabilito di mantenere ...... dove ho incontrato Jordi Pujol, presidente della Generalitat di. Lo scopo, raggiunto, ... Berlusconi sicontrario al voto per l'ex esponente Pci e Pds e impone ai suoi di non partecipare ...Il sesta ondata di covid-19, che sta battendo il record di contagio dell'intera pandemia, sta raggiungendo anche il tassi più elevati di ricoveri pediatrici.Catalogna possibilmente raggiungere il picco di contagio da covid-19 "in tre o cinque giorni", secondo le stime del Computational Biology and Complex Systems ...