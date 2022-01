Indice di positività Covid stabile, alto il numero di decessi: 364 (Di martedì 18 gennaio 2022) Con un numero di tamponi quasi triplicati rispetto al giorno precedente (1,48 milioni contro 541 mila), si è registrato ieri il numero di contagi più alto dall’inizio della pandemia, in Italia, triplicato anch’esso rispetto al giorno prima: 228.179 nuovi casi contro gli 83.403 di lunedì. Ma il dato più indicativo è quello dei 434 morti per Covid in 24 ore, il numero più alto della quarta ondata (lunedì erano 287). Secondo il bollettino del ministero della Salute, l’Indice di positività … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 18 gennaio 2022) Con undi tamponi quasi triplicati rispetto al giorno precedente (1,48 milioni contro 541 mila), si è registrato ieri ildi contagi piùdall’inizio della pandemia, in Italia, triplicato anch’esso rispetto al giorno prima: 228.179 nuovi casi contro gli 83.403 di lunedì. Ma il dato più indicativo è quello dei 434 morti perin 24 ore, ilpiùdella quarta ondata (lunedì erano 287). Secondo il bollettino del ministero della Salute, l’di… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

infoitinterno : Covid, in Puglia nuovo picco: oltre 12mila nuovi casi, l'indice di positività sale al 16,6 per cento. Altre 1… - fainformazione : Covid al 18 gennaio 2022: indice di positività al 15,40%, 434 i nuovi decessi, mai così tanti dallo scorso aprile… - fainfocronaca : Covid al 18 gennaio 2022: indice di positività al 15,40%, 434 i nuovi decessi, mai così tanti dallo scorso aprile… - La_Prealpina : L’indice di positività in Lombardia cala ancora - SIENANEWS : Covid, 14799 nuovi casi, indice di positività al 15,8%... -

Ultime Notizie dalla rete : Indice positività Covid in Italia, 228.179 contagi e 434 morti Nelle ultime 24 ore ci sono stati 319.123 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un indice di positività dell'11,8%. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.056. I ricoverati negli ospedali ...

Covid al 18 gennaio 2022: indice di positività al 15,40%, 434 i nuovi decessi, mai così tanti dallo scorso aprile 18/01/2022 - 19:10 228.179 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore , ieri sono stati 83.403. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, sono stati 1.481.349 nelle ultime 24 ore ...

L'indice di positività in Lombardia cala ancora La Prealpina Nelle ultime 24 ore ci sono stati 319.123 tamponi, tra molecolari e antigenici, per undidell'11,8%. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.056. I ricoverati negli ospedali ...18/01/2022 - 19:10 228.179 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore , ieri sono stati 83.403. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, sono stati 1.481.349 nelle ultime 24 ore ...