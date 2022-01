Il terrorismo jihadista è anche una questione di spazio (Di martedì 18 gennaio 2022) L’evoluzione di specifiche manifestazioni del terrorismo jihadista, pone la comunità internazionale davanti a sfide cui bisogna rispondere in modo tempestivo e irrinunciabile. Dal jihadismo antisistema, che in Europa sembra definirsi quale manifestazione di un estremo e laico individualismo da opporre al contesto socio-culturale, a quello imprenditoriale e dai caratteri statuali che vede protagonista Al Qaeda nella regione Saheliana, si assiste a evidenti processi di rimodulazione di un fenomeno che presenta delle chiare divergenze rispetto all’originario progetto ideologico, totalizzante e corale. Premettendo come il terrorismo jihadista organizzato continui a definire criticità globali, non si deve tralasciare il fatto di come, in determinate condizioni, il fenomeno abbia assunto delle manifestazioni particolari e ... Leggi su formiche (Di martedì 18 gennaio 2022) L’evoluzione di specifiche manifestazioni del, pone la comunità internazionale davanti a sfide cui bisogna rispondere in modo tempestivo e irrinunciabile. Dal jihadismo antisistema, che in Europa sembra definirsi quale manifestazione di un estremo e laico individualismo da opporre al contesto socio-culturale, a quello imprenditoriale e dai caratteri statuali che vede protagonista Al Qaeda nella regione Saheliana, si assiste a evidenti processi di rimodulazione di un fenomeno che presenta delle chiare divergenze rispetto all’originario progetto ideologico, totalizzante e corale. Premettendo come ilorganizzato continui a definire criticità globali, non si deve tralasciare il fatto di come, in determinate condizioni, il fenomeno abbia assunto delle manifestazioni particolari e ...

