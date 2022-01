Il mantra di Rihanna ha spesso la stessa intenzione | ricordarci qual è la persona più importante di cui innamorarci | noi stesse L' occasione è buona per tirare in mezzo Lola Leon Ciccone

Leggi su iodonna

(Di martedì 18 gennaio 2022) Al netto di ogni pregiudizio,è sempre un esempio, a suo modo, di empowerment femminile. C’è chi la ama perché è eccessiva e risponde per le rime. Chi per le sue canzoni, chi per il suo stile. E c’è chi va al di là e pensa che il suo percorso abbia indebolito l’ossessione del conformismo che si nutre delle nostre insicurezze. E questo è un bene. Ildihalaè lapiùdi cui: noi. Il segreto del suo successo è racchiuso nel suo Savage x Fenty, la prova più lampante, e non solo perché è il marchio che l’ha resa la cantante più ricca del mondo. ...