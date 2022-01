Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo lascia la casa: ecco la data ufficiale del suo addio, parla Lulù Selassié (Di martedì 18 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo a breve lascerà la casa del GF Vip 6 e Lulù Selassié ne è ben consapevole. Ovviamente la gieffina non è felice di salutare la sua dolce metà, ma sa che per il suo bene è meglio che il nuotatore torni alla sua vita fuori dal reality. Leggi anche: Grande Fratello Vip, Soleil... Leggi su donnapop (Di martedì 18 gennaio 2022)a breve lascerà ladel GF Vip 6 ene è ben consapevole. Ovviamente la gieffina non è felice di salutare la sua dolce metà, ma sa che per il suo bene è meglio che il nuotatore torni alla sua vita fuori dal reality. Leggi anche:Vip, Soleil...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - GrandeFratello : Ma come finirà il triangolo alla fine di Grande Fratello? Delia tornerà con Alex? Alex potrebbe scegliere Soleil?… - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 Sonia Bruganelli Nathaly Caldonazzo e linfelice battuta sui soldi - #Grande #Fratello #Sonia… - milord_85 : @PEACEeLOV Finito il grande Fratello sparisce come altri personaggi. ?? -