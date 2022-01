Giuliano Amato, Silvio Berlusconi e il fattore non ho l’età (Di martedì 18 gennaio 2022) Il dottor Sottile ieri giocava a tennis al Foro Italico, in sfoggio atletico. Gli “anni” sono da sempre un elemento della quirinabilità, da Pertini a Napolitano. Ma stavolta vale l’inverso: l’anzianità è un arma di seduzione per un Parlamento che non disdegnerebbe un presidente “a tempo” Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 18 gennaio 2022) Il dottor Sottile ieri giocava a tennis al Foro Italico, in sfoggio atletico. Gli “anni” sono da sempre un elemento della quirinabilità, da Pertini a Napolitano. Ma stavolta vale l’inverso: l’anzianità è un arma di seduzione per un Parlamento che non disdegnerebbe un presidente “a tempo”

Advertising

marcotravaglio : AMATO, L'UOMO SENZA DITA Puntuale come a ogni elezione presidenziale dagli anni 80 del secolo scorso, si affaccia l… - fattoquotidiano : Il Pd è così suonato e i 5 Stelle così divisi che son pronti a candidare chiunque, anche Topolino, per “far fronte”… - Banto000 : @lorepregliasco Giuliano Amato, Rosi Bindi, Massimo D'Alema - FiloDellePiane : RT @lucarocca72: Scrive #Travaglio che quando Giuliano #Amato arrivò al governo nel 1992, non fece nulla “per bloccare la #trattativa Stato… - Ghiottoenrico : RT @lucarocca72: Scrive #Travaglio che quando Giuliano #Amato arrivò al governo nel 1992, non fece nulla “per bloccare la #trattativa Stato… -