Gf Vip 6, Barù si confronta con Delia Duran: “Questa situazione mi puzza, non voglio dire che è tutto finto ma…” (Di martedì 18 gennaio 2022) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, c’è stato un nuovo scontro tra Soleil Sorge e Delia Duran. Successivamente, Delia ha chiesto un’opinione a Barù ed il concorrente ha detto la sua: Io sono spettatore, non mi tirare dentro a Questa cosa. Manila ha tutti i diritti di parlarti e tu hai tutti i diritti di fare quello che vuoi. C’è anche il fatto molto importante che te sei entrata qui dentro sapendo che qualcosa avresti creato Non sei entrata qui dentro pensando andrà tutto bene e sono tutti amici. La tua entrata non è pacifica. Entrando qui volevi creare qualcosa e cosa volevi fare la pacifista? Te perché sei qui? Io so tutto di Alex e ok. Barù ha continuato chiedendo alla modella quale sia il reale motivo della sua partecipazione al ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 gennaio 2022) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, c’è stato un nuovo scontro tra Soleil Sorge e. Successivamente,ha chiesto un’opinione aed il concorrente ha detto la sua: Io sono spettatore, non mi tirare dentro acosa. Manila ha tutti i diritti di parlarti e tu hai tutti i diritti di fare quello che vuoi. C’è anche il fatto molto importante che te sei entrata qui dentro sapendo che qualcosa avresti creato Non sei entrata qui dentro pensando andràbene e sono tutti amici. La tua entrata non è pacifica. Entrando qui volevi creare qualcosa e cosa volevi fare la pacifista? Te perché sei qui? Io sodi Alex e ok.ha continuato chiedendo alla modella quale sia il reale motivo della sua partecipazione al ...

Barù 'smonta' Delia e difende Soleil: "Sei qui per cavalcare l'onda con Alex" Dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip , Barù si è confrontato con Delia Duran e, in un certo senso, ha preso le difese di Soleil Sorge in merito al famoso "triangolo" con protagonista Alex Belli messo in piedi nel corso di questa ...

