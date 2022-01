Formazioni ufficiali Ghana-Comore | Coppa d’Africa 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ledi, sfida valida per la terza giornata del Gruppo C della. Gara fondamentale ai fini della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere in quanto un pareggio servirebbe a poco. Chi la spunterà? Di seguito le sceltedei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.